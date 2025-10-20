Oreste Castagna a Lucera presenta il fumetto ‘La Storia di Bollicina’
Si intitola ‘La Storia di Bollicina’ il fumetto nato grazie al progetto ‘Rosso Sorriso’ finanziato dal bando ‘Puglia Capitale Sociale 3.0’ e ideato dall’AVIS comunale di Lucera per sensibilizzare le nuove generazioni alla solidarietà, alla cultura del volontariato e al dono inteso come forma. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
