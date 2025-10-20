Ordine | Questo Milan dimostra di avere un’anima Leao sentendo la responsabilità del momento …

Milan-Fiorentina 2-1, anche il giornalista Franco Ordine ha analizzato la vittoria rossonera di San Siro parlando di Leao e non solo. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ordine: “Questo Milan dimostra di avere un’anima. Leao sentendo la responsabilità del momento …”

Argomenti simili trattati di recente

#Ordine: "#Allegri rifugge dagli alibi. #Leao nervo scoperto del Milan. Ora atteso come ..." #milan #MilanFiorentina #SempreMilan #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Franco #Ordine a RS sul #Milan: «Io lo dicevo in tempi non sospetti, 19 giocatori di movimento in una stagione sono pochi. Non dico che dovevano esserci 25 giocatori come chi fa la Champions ma almeno 21 giocatori di movimento dovevano esserci», - X Vai su X

Ordine: "Milan, è un Allegri 2.0. Ora vedremo lo scontro col Napoli" - Il giornalista Franco Ordine è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Si legge su tuttomercatoweb.com

Franco Ordine sul Milan: “Il mercato è da 6. Solo sul finale si è dato ascolto ad Allegri” - Ospite di TMW Radio, durante Maracanã, è stato il giornalista Franco Ordine. Segnala tuttomercatoweb.com

Ordine: "Allegri sorpreso dalla qualità della rosa di questo Milan" - Ospite di TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato il giornalista Franco Ordine. Riporta m.tuttomercatoweb.com