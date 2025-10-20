Ordine | Questo Milan dimostra di avere un’anima Leao sentendo la responsabilità del momento …

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Fiorentina 2-1, anche il giornalista Franco Ordine ha analizzato la vittoria rossonera di San Siro parlando di Leao e non solo. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: “Questo Milan dimostra di avere un’anima. Leao sentendo la responsabilità del momento …”

