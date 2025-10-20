Orchestra giovanile nazionale dei licei selezionati quattro studenti umbri
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha formalizzato la composizione dell’orchestra nazionale dei licei musicali sulla base delle indicazioni fornite dalle scuole capofila delle reti regionali, chiamate a segnalare fino a due studenti per la candidatura.Il Comitato tecnico scientifico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
