Orari Formula 1 GP Messico 2025 | programma completo e dove vederlo
La Formula 1 si sposta in Sud America e fa tappa a Città del Messico per il Gran Premio del Messico 2025, una delle gare più attese della stagione. Dopo aver infiammato il pubblico di Austin, i piloti e i team si preparano a sfidarsi sull’iconico circuito Hermanos Rodríguez, un tracciato che da sempre esalta il talento dei campioni e mette alla prova la strategia delle scuderie. Il GP del Messico rappresenta un momento cruciale nel calendario: con Verstappen in piena rimonta, Piastri e Norris dovranno difendere la leadership del Mondiale, mentre Ferrari e Mercedes cercheranno di consolidare i progressi delle ultime gare. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
