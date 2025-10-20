Ora solare al via lancette indietro di un' ora 90 milioni di euro e 170 mila tonnellate di CO? risparmiate in Italia
Il cambio d'orario scatterà alle 3 del mattino di domenica 26 ottobre, con il ritorno all’ora solare si guadagna un’ora di sonno e si riducono, secondo le stime, i consumi di energia per i prossimi cinque mesi Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 tornerà in vigore l’ora solare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
? Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, le lancette dell’orologio torneranno indietro di un’ora. L’arrivederci all’ora legale segna l’ingresso ufficiale nell’ora solare, ma secondo vari esperti questa abitudine stagionale è ormai anacronistica, oltre che - facebook.com Vai su Facebook
Ora solare 2025, si spostano le lancette indietro e si dorme un’ora in più: quando c’è il cambio orario - X Vai su X
ORA Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica - Alle ore 3 entrerà in vigore l’ora solare, gli orologi dovranno essere spostati indietro di sessanta minuti, tornando così alle ore 2 ... Si legge su statoquotidiano.it
Verona, torna l’ora solare: lancette indietro e dibattito “avanti” - Anche a Verona tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, tornerà l’ora solare: alle 3 del mattino gli orologi andranno spostati indietro di un’ora ... Segnala veronaoggi.it
Ritorna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra il 25 e il 26 ottobre - Alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando così alle 2. ecodibergamo.it scrive