Ora solare 2025 | quando spostare le lancette?

Chietitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca poco a cambiare l’ora su orologi analogici e, automaticamente, sui dispositivi digitali. Nell’ultimo fine settimana di ottobre, come sempre, torna l’ora solare. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre le lancette si sposteranno indietro, dalle ore 3 alle 2.In questo caso si guadagna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

