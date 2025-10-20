Ora solare 2025 | quando spostare le lancette?
Manca poco a cambiare l’ora su orologi analogici e, automaticamente, sui dispositivi digitali. Nell’ultimo fine settimana di ottobre, come sempre, torna l’ora solare. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre le lancette si sposteranno indietro, dalle ore 3 alle 2.In questo caso si guadagna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sta per tornare l’ora solare! Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 alle 3:00 dovremo spostare le lancette indietro di un’ora ? — si torna alle 2:00! Dormiremo un’ora in più ma… da domenica farà buio prima Un classico autunnale che d - facebook.com Vai su Facebook
Ora solare in arrivo, bisogna spostare le lancette. Qual è il weekend giusto? - X Vai su X
Ora solare 2025, quando cambia, la data in cui spostare gli orologi: si dormirà un'ora in più - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre gli italiani dovranno dire addio all’ora legale, con le lancette che ... ilmattino.it scrive
Verona, torna l’ora solare: lancette indietro e dibattito “avanti” - Anche a Verona tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, tornerà l’ora solare: alle 3 del mattino gli orologi andranno spostati indietro di un’ora ... Scrive veronaoggi.it
Ora solare 2025, quando arriva: la data in cui spostare le lancette un'ora indietro, si dormirà un'ora in più - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre gli italiani dovranno dire addio ... Da msn.com