Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 gli italiani dovranno nuovamente spostare le lancette indietro di un’ora, segnando il ritorno all’ora solare. Un appuntamento che si ripete due volte l’anno dal 1966, ma che oggi è al centro di un dibattito sempre più acceso: ha ancora senso continuare con questo doppio cambio stagionale? La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), insieme a Consumerismo No Profit, ha lanciato una petizione che ha già raccolto oltre 350mila firme per chiedere al governo l’adozione dell’ ora legale permanente. Una proposta motivata da dati economici, ambientali e sanitari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ora solare 2025: ecco quanto abbiamo risparmiato davvero in 20 anni (e perché potremmo perdere tutto)