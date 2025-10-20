Ora solare 2025 | ecco quanto abbiamo risparmiato davvero in 20 anni e perché potremmo perdere tutto
Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 gli italiani dovranno nuovamente spostare le lancette indietro di un’ora, segnando il ritorno all’ora solare. Un appuntamento che si ripete due volte l’anno dal 1966, ma che oggi è al centro di un dibattito sempre più acceso: ha ancora senso continuare con questo doppio cambio stagionale? La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), insieme a Consumerismo No Profit, ha lanciato una petizione che ha già raccolto oltre 350mila firme per chiedere al governo l’adozione dell’ ora legale permanente. Una proposta motivata da dati economici, ambientali e sanitari. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Buongiorno. Ricordiamo che per il mese di Ottobre e fino alla chiusura stagionale dell'Oasi NON SONO CONSENTITE soste e pescate NOTTURNE nel Parco. Tassativa l'uscita ENTRO LE 18 ed entro le 17 al passaggio da ora legale a solare. Abbiamo proble - facebook.com Vai su Facebook
Ora solare 2025: ecco quanto abbiamo risparmiato davvero in 20 anni (e perché potremmo perdere tutto) - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 gli italiani dovranno nuovamente spostare le lancette indietro di un’ora, segnando il ritorno all’ora solare. Riporta msn.com
Torna l'ora solare, gli effetti su salute e bollette. I risparmi con l’ora legale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torna l'ora solare, gli effetti su salute e bollette. Si legge su tg24.sky.it
Ora solare 2025, quando arriva quest'anno il rito autunnale che ci permette di dormire un'ora in più? - Alle 3 del mattino del 26 ottobre le lancette andranno indietro di un’ora. Secondo wired.it