Ora basta Guerra Russia-Ucraina la decisione definitiva dell’Europa è arrivata

Arrivano notizie importanti sulla guerra tra Russia e Ucraina, fronte Unione Europea. “La decisione presa oggi delinea il futuro di un continente che non dovrà più finanziare la macchina di guerra russa. Il via libera è stato preso con un ampio consenso, è risultato di un compromesso costruito con i Paesi membri. Ora possiamo andare nella fase finale dell’approvazione, e concludere entro l’anno”, ha dichiarato il ministro per l’ Energia e il Clima danese Lars Aagard a margine del Consiglio Energia dopo il via libera allo stop al gas e al Gnl russi. Parole che fotografano una scelta strategica: sicurezza energetica, autonomia e continuità degli approvvigionamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

