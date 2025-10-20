Ora affrontare i tanti problemi della montagna
"Le elezioni regionali certificano il fallimento delle politiche del ’Persiani due’ per la Valle del Frigido. Il divieto estivo di accesso al fiume voluto dalla Lega di Cella e Garau, condiviso da Ortori e dall’area che ha votato Lorenzetti alle regionali, è stato affossato nelle urne", inizia così l’analisi del Polo progressista e di sinistra. "Occorre affrontare i problemi dei “luoghi che non contano” per la vecchia politica come Resceto, Guadine, Casania, Gronda e Redicesi. Servono più investimenti per la manutenzione delle strade di montagna e il miglioramento della sicurezza, maggiori risorse contro il dissesto, politiche di manutenzione quotidiana delle montagne, soluzioni per il trasporto pubblico e migliore accesso ai servizi", dice la consigliera Bennati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
