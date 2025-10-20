"Le elezioni regionali certificano il fallimento delle politiche del ’Persiani due’ per la Valle del Frigido. Il divieto estivo di accesso al fiume voluto dalla Lega di Cella e Garau, condiviso da Ortori e dall’area che ha votato Lorenzetti alle regionali, è stato affossato nelle urne", inizia così l’analisi del Polo progressista e di sinistra. "Occorre affrontare i problemi dei “luoghi che non contano” per la vecchia politica come Resceto, Guadine, Casania, Gronda e Redicesi. Servono più investimenti per la manutenzione delle strade di montagna e il miglioramento della sicurezza, maggiori risorse contro il dissesto, politiche di manutenzione quotidiana delle montagne, soluzioni per il trasporto pubblico e migliore accesso ai servizi", dice la consigliera Bennati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ora affrontare i tanti problemi della montagna"