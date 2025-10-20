Operazione SimCartel l’Europol smantella il supermercato globale delle identità digitali

Dietro ad una piattaforma online (Sim Cartel) che forniva numeri di telefono “puliti” di oltre 80 Paesi, noleggiabili da chiunque volesse nascondere la propria identità in rete, un’infrastruttura tecnologica distribuita, 40 mila Sim attive, server e cripto-wallet. Il servizio? La vendita di questi in completo anonimato. La rete è stata smantellata la scorsa settimana da una vasta operazione internazionale coordinata da Europol e Eurojust, con il coinvolgimento delle autorità di Lettonia, Austria, Estonia e Finlandia. Come funziona la rete dell’anonimato Secondo gli investigatori, il network offriva ai propri clienti la possibilità di registrare account falsi su piattaforme social e di messaggistica, da WhatsApp a Telegram, da Facebook a PayPal, sfruttando numerazioni intestate a cittadini inconsapevoli. 🔗 Leggi su Formiche.net

