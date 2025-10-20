Operatori del 118 di nuovo nel mirino | dopo la violenta aggressione c' è chi ha tentato di dar fuoco all' ambulanza

Episodio choc questa mattina, lunedì 20 ottobre, nei pressi della postazione del 118 ‘Foggia D’Avanzo', quando intorno alle 11.30 i sanitari in servizio hanno avvertito dei rumori all'esterno del presidio. Uno di loro è uscito e ha scorto un ragazzo darsi a precipitosa fuga, che pochi secondi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

