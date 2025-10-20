Operaio morto a San Giovanni La Punta Meli Uil | Aiutare i familiari delle vittime del lavoro

“Non si fa in tempo a leggere i numeri tragici dei rapporti mensili Inail su infortuni e morti di lavoro, che bisogna subito aggiornarli. Al rialzo”. Enza Meli, segretaria generale della Uil di Catania, commenta “con sgomento” la notizia dell’incidente avvenuto oggi a San Giovanni La Punta, dove. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

