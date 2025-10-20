Operaio 41enne rimane incastrato con il braccio nel macchinario durante una manutenzione | è grave

A Comun Nuovo (Bergamo) c'è stato un altro incidente sul lavoro. L'avambraccio sinistro di un operaio 41enne è rimasto incastrato nel macchinario, ora l'uomo è in condizioni gravi con diverse ferite multiple. 🔗 Leggi su Fanpage.it

