Operaia interinale di 55 anni lasciata a casa dopo un tumore al seno | la denuncia della Cgil nel Milanese
“ Licenziata ” pochi mesi dopo l’operazione per un carcinoma al seno, la terapia e il certificato dell’Inps che dà diritto a due ore di permesso al giorno. Quanto capitato a Rosaria Ferro, 55 anni, è potuto succedere perché non era una dipendente dell’azienda per cui lavorava, la Recuperator di Rescaldina (Milano), ma una “ somministrata ” dall’agenzia interinale. Come si dice nel gergo tecnico, era inviata in “ missione ” presso l’impresa, specializzata nella produzione di scambiatori di calore. Quindi tecnicamente questo non è il licenziamento di una lavoratrice che sta affrontando le conseguenze di una malattia, ma una interruzione della missione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
SCIOPERO FERMA BRT LOTTA OPERAIA PER FORTI AUMENTI DI SALARIO CONTRO PRECARIETÀ Partito lo sciopero filiera Brt lavoratori Alba per forti aumenti di salario anche con un premio e stabilizzazione dei lavoratori interinali in contrasto alla preca - facebook.com Vai su Facebook