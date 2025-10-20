“ Licenziata ” pochi mesi dopo l’operazione per un carcinoma al seno, la terapia e il certificato dell’Inps che dà diritto a due ore di permesso al giorno. Quanto capitato a Rosaria Ferro, 55 anni, è potuto succedere perché non era una dipendente dell’azienda per cui lavorava, la Recuperator di Rescaldina (Milano), ma una “ somministrata ” dall’agenzia interinale. Come si dice nel gergo tecnico, era inviata in “ missione ” presso l’impresa, specializzata nella produzione di scambiatori di calore. Quindi tecnicamente questo non è il licenziamento di una lavoratrice che sta affrontando le conseguenze di una malattia, ma una interruzione della missione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Operaia interinale di 55 anni lasciata a casa dopo un tumore al seno: la denuncia della Cgil nel Milanese