Una rete di sindaci e amministratori del territorio per unire le forze di centro e centro-sinistra. All’ Hotel Parco dei Principi di Roma l’assessore allo Sport, al Turismo e ai Grandi Eventi di Roma Alessandro Onorato lancia il suo progetto “ Progetto Civico Italia ”. Con lui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, quello di Udine Alberto De Toni e il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. Tra i protagonisti più attesi la sindaca di Genova Silvia Salis, che molti considerano una futura concorrente della segretaria del Pd Elly Schlein. Presente anche il presidente del Pd Stefano Bonaccini. In platea come osservatore d’eccezione il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Onorato lancia Progetto Civico Italia, Silvia Salis: “Consenso locale si traduca in nazionale”