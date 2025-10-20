OnlyFans e femminismo | due volti della stessa medaglia oppure visioni inconciliabili?

C’è chi la definisce una rivoluzione femminista digitale e chi, al contrario, la considera l’ennesima forma di sfruttamento del corpo femminile. OnlyFans, la piattaforma nata nel 2016 e diventata simbolo della creator economy, continua a dividere opinione pubblica e mondo accademico. Per alcune donne rappresenta la possibilità di guadagnare in modo autonomo, controllando la propria immagine e la propria sessualità. Per altre, è la versione aggiornata del patriarcato: un sistema che promette libertà, ma finisce per riprodurre vecchie disuguaglianze sotto nuove vesti. L’ascesa di OnlyFans è stata rapida e travolgente. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - OnlyFans e femminismo: due volti della stessa medaglia oppure visioni inconciliabili?

