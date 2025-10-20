one piece netflix rivela tutti i titoli degli episodi della seconda stagione

La ciurma di Cappello di Paglia è pronta a tornare sul ponte di comando: dopo il successo della prima stagione, Netflix ha svelato nuovi dettagli sull'attesissimo ritorno live-action di One Piece. La seconda stagione di One Piece targata Netflix sarà composta da otto episodi, ognuno ricco di riferimenti al cinema cult. Inoltre la saga di Drum Island introduce Tony Tony Chopper, tra nuovi personaggi, ambientazioni spettacolari e promesse di battaglie ancora più imponenti. Nuove rotte per One Piece di Netflix Confermato ufficialmente: la seconda stagione di One Piece in versione live-action conterà otto episodi, esattamente come la precedente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

