Omoda 4 il crossover futuristico debutta al Summit Omoda & Jaecoo 2025 di Wuhu

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo crossover compatto Omoda 4 ha fatto il suo debutto mondiale al Summit Internazionale OMODA & JAECOO 2025 di Wuhu, in Cina, segnando un passaggio chiave per il marchio. Nato come concept Omoda 3, il modello è stato accolto con entusiasmo dal pubblico giovane e, grazie ai back positivi ricevuti, si è trasformato in una versione pronta alla produzione globale. L’evento di presentazione ha superato i confini della tradizionale esposizione automobilistica, offrendo un’esperienza immersiva e interattiva a tema Cyber Mecha, il linguaggio di design che fonde elementi virtuali e reali ispirati ai mech della cultura pop. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

