Omocisteina alta | quali sono i rischi?
Analisi del sangue periodiche, alimentazione e sport possono contenere gli effetti collaterali di carenza vitaminica, cause genetiche o altre condizioni che alzano i valori mettendo a rischio cuore, vene, cervello e ossa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’omocisteina può aumentare con l’età, la menopausa, il fumo, l’alimentazione squilibrata e la vita sedentaria e se è troppo alta può aumentare la probabilità di sviluppare una malattia del sistema cardiocircolatorio. Per un’analisi approfondita del tuo stato di s - facebook.com Vai su Facebook
Omocisteina alta: quali sono i rischi? - Che cosa significa avere l'omocisteina alta, a cosa serve, quali sono i valori ottimali, i rischi che si corrono. Secondo gazzetta.it