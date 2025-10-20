Omicidio Torvaianica il narcotrafficante Sinomati arrestato ad Abu Dhabi I possibili legami con l’attentato a Ranucci

Roma, 20 ottobre 2025 – Arrestato ad Abu Dhabi il narcotrafficante albanese Altin Sinomati ritenuto il mandante dell' omicidio di Selavdi Shehaj, detto ‘Passerotto’, avvenuto il 20 settembre del 2020 sulla spiaggia di Torvaianica, in provincia di Roma. Secondo l’accusa, Sinomati avrebbe commissionato il delitto del suo connazionale, anche lui coinvolto nello spaccio di droga, pagando 150mila euro. Peraltro il killer, già condannato in primo grado dalla Corte d'Assise di Frosinone, è Raul Esteban Calderon, lo stesso che aveva assassinato il capo ultras laziale Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik', un anno prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

