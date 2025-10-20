Omicidio Torvaianica arrestato ad Abu Dhabi il latitante Altin Sinomati

Lo scorso 10 ottobre ad Abu Dhabi la polizia degli Emirati Arabi Uniti, con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia (SCIP), ha arrestato Altin Sinomati, cittadino albanese ricercato a livello internazionale tramite “Red Notice” su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma. Sinomati è ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto ‘Passerotto’, avvenuto il 20 settembre 2020 sulla spiaggia di Torvaianica, a Pomezia. Le indagini, condotte congiuntamente dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, dalla Squadra mobile della questura di Roma e dallo SCO della Polizia di Stato, hanno evidenziato che Sinomati avrebbe ordinato il delitto a Raul Esteban Calderon, corrispondendogli 150. 🔗 Leggi su Lapresse.it

