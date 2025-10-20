Omicidio Torvaianica arrestato ad Abu Dhabi il latitante Altin Sinomati
Lo scorso 10 ottobre ad Abu Dhabi la polizia degli Emirati Arabi Uniti, con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia (SCIP), ha arrestato Altin Sinomati, cittadino albanese ricercato a livello internazionale tramite “Red Notice” su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma. Sinomati è ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto ‘Passerotto’, avvenuto il 20 settembre 2020 sulla spiaggia di Torvaianica, a Pomezia. Le indagini, condotte congiuntamente dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, dalla Squadra mobile della questura di Roma e dallo SCO della Polizia di Stato, hanno evidenziato che Sinomati avrebbe ordinato il delitto a Raul Esteban Calderon, corrispondendogli 150. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Omicidio a Torvaianica, arrestato il mandante ad Abu Dhabi https://ilfaroonline.it/2025/10/20/omicidio-a-torvaianica-arrestato-il-mandante-ad-abu-dhabi/621256/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Arrestato ad Abu Dhabi il presunto mandante dell’omicidio in spiaggia a Torvajanica: Altin Sinomati, ricercato dall’Antimafia, avrebbe pagato 150mila euro per eliminare “Passerotto”. Un capitolo chiave dell’inchiesta che potrebbe riscrivere la vicenda. - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Torvaianica, arrestato il mandante ad Abu Dhabi - Pomezia, 20 ottobre 2025 – E’ stato arrestato Altin Sinomati, cittadino albanese ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, avvenuto la domenica del 20 settembre 2020, ... Come scrive ilfaroonline.it
Omicidio di Torvaianica, arrestato ad Abu Dhabi il mandante - Arrestato ad Abu Dhabi, dalla Polizia degli Emirati Arabi Uniti, il cittadino albanese Altin Sinomati ritenuto il mandante dell'omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, uc ... Si legge su msn.com
Ucciso in spiaggia a Torvajanica: arrestato ad Abu Dhabi il presunto mandante dell’omicidio - Catturato negli Emirati Arabi Altin Sinomati, ricercato dall’Antimafia di Roma e sospettato di aver ordinato l’omicidio di Selavdi Shehaj, detto “Passerotto” ... Come scrive fanpage.it