Omicidio Selavdi Shehaj | arrestato latitante Altin Sinomati

Tg24.sky.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cittadino albanese Altin Sinomati, ritenuto il mandante dell'omicidio di Selavdi Shehaj, ucciso il 20 settembre del 2020 sulla spiaggia di Torvaianica, in provincia di Roma, è stato arrestato ad Abu Dhabi dalla polizia degli Emirati Arabi Uniti. La cattura di Sinomati, precedentemente in stato di latitanza, era stata richiesta dalla direzione distrettuale antimafia di Roma. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

