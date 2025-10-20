Omicidio Ravasio | Trifone succube di Adilma ma c’è il nodo della capacità di intendere
Busto Arsizio (Varese), 20 ottobre 2025 – Nessuna novità di rilievo nell’udienza odierna del processo che fra gli altri vede imputato Marcello Trifone, marito di Adilma Pereira, la mantide di Parabiago. Davanti ai giudici è stato ascoltato il professor Colmaggia, consulente tecnico psichiatra di parte, chiamato a illustrare le proprie conclusioni già depositate in merito alle condizioni mentali dell’imputato. Busto, il rinvio per mancato deposito delle trascrizioni delle intercettazioni Colmaggia ha ribadito quanto sostenuto nella sua relazione, parlando di una “parziale incapacità di volere” e descrivendo Trifone come un soggetto “ condizionato e condizionabile”, dunque influenzabile nelle proprie scelte e nei propri comportamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Omicidio Ravasio, Dhaibi nega ogni responsabilità: “Mi sono trovato in carcere senza aver fatto niente” https://legnanonews.com/aree-geografiche/alto_milanese/2025/10/06/omicidio-ravasio-dhaibi-nega-ogni-responsabilita-mi-sono-trovato-in-carcere-senza- - X Vai su X
Resta in carcere Ariane Pereira Bezerra Da Silva, la figlia della “mantide di Parabiago” Adilma Pereira Carneiro. La ragazza era stata arrestata lo scorso 26 luglio con l’accusa di essere coinvolta nell’omicidio di Fabio Ravasio, compagno della madre all’epoc - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Ravasio: Trifone succube di Adilma ma c’è il nodo della capacità di intendere - Eppure la perizia della Corte in precedenza aveva stabilito la piena capacità di intendere e di volere di Tr ... Scrive ilgiorno.it