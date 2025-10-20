Omicidio Ravasio | Trifone succube di Adilma ma c’è il nodo della capacità di intendere

Busto Arsizio (Varese), 20 ottobre 2025 – Nessuna novità di rilievo nell’udienza odierna del processo che fra gli altri vede imputato Marcello Trifone, marito di Adilma Pereira, la mantide di Parabiago. Davanti ai giudici è stato ascoltato il professor Colmaggia, consulente tecnico psichiatra di parte, chiamato a illustrare le proprie conclusioni già depositate in merito alle condizioni mentali dell’imputato. Busto, il rinvio per mancato deposito delle trascrizioni delle intercettazioni Colmaggia ha ribadito quanto sostenuto nella sua relazione, parlando di una “parziale incapacità di volere” e descrivendo Trifone come un soggetto “ condizionato e condizionabile”, dunque influenzabile nelle proprie scelte e nei propri comportamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

