Omicidio Pierina Dassilva torna in aula La difesa | L’interrogatorio di Manuela non è valido
Rimini, 20 ottobre 2025 – Oggi, in Corte d’Assise a Rimini, si terrà la seconda udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage condominiale di via del Ciclamino. Al banco degli imputati ci sarà Louis Dassilva, 35 anni, vicino di casa della vittima ed ex amante della nuora. È il solo accusato del delitto, detenuto in carcere dal luglio 2024, e intorno al suo nome si concentrerà quasi interamente la giornata processuale. Il collegio giudicante dovrà pronunciarsi sulle quattro questioni preliminari sollevate dalla difesa di Dassilva - avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri che contesta in modo sostanziale il percorso con cui si è arrivati al rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Quarto Grado. . A due anni dall'omicidio di Pierina Paganelli, per la prima volta ospite a #Quartogrado Giuliano, che ha un’idea ben precisa sull'assassino della mamma - facebook.com Vai su Facebook
A due anni dall'omicidio di Pierina Paganelli, per la prima volta in studio a #QuartoGrado il figlio Giuliano - X Vai su X
Pierina Paganelli a Quarto Grado/ La famiglia Saponi querela Valeria Bartolucci per i commenti social - Il giallo di Pierina Paganelli questa sera negli studi di Quarto Grado, con tutti gli ultimi aggiornamenti sull'omicidio di Rimini ... Si legge su ilsussidiario.net
Pierina Paganelli, Giuliano: “Solo uno ha ucciso mia madre”/ “Mio incidente? Ho trovato un messaggio…” - Il giallo di Pierina Paganelli negli studi di Quarto Grado con le parole di Giuliano Saponi, figlio della vittima: ecco cos'ha detto ... Da ilsussidiario.net
Pierina Paganelli uccisa a Rimini, decine di indagati per gli insulti sui social: c'è anche la moglie di Louis Dassilva - Con Valeria Bartolucci Ci sarebbero già decine di indagati a seguito dell'esposto querela contro i cosiddetti «leoni da tastiera» che continuano duramente ad attaccare la famiglia di Pierina Paganelli ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it