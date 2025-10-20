Omicidio Pierina Dassilva torna in aula La difesa | L’interrogatorio di Manuela non è valido

Rimini, 20 ottobre 2025 – Oggi, in Corte d’Assise a Rimini, si terrà la seconda udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage condominiale di via del Ciclamino. Al banco degli imputati ci sarà Louis Dassilva, 35 anni, vicino di casa della vittima ed ex amante della nuora. È il solo accusato del delitto, detenuto in carcere dal luglio 2024, e intorno al suo nome si concentrerà quasi interamente la giornata processuale. Il collegio giudicante dovrà pronunciarsi sulle quattro questioni preliminari sollevate dalla difesa di Dassilva - avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri che contesta in modo sostanziale il percorso con cui si è arrivati al rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

