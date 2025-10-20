Omicidio Perugia ancora caccia al killer del 23enne accoltellato | indagati tre giovani per minacce e coltelli

Continuano le indagini per scoprire il killer di Hekuran Cumani, il 23enne trovato morto nel parcheggio della Facoltà di Economia e Matematica dell'Università di Perugia sabato notte, ucciso da una coltellata al torace: due giovani e il buttafuori di una discoteca, dove è cominciata la lite sfociata nell'omicidio, risultano indagati per reati minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Perugia, dopo l’omicidio di Hekuran Cumani in consiglio comunale tentativi di dialogo - X Vai su X

Una rissa degenerata in tragedia: così è morto Hekuran Cumani, 23 anni, residente a Fabriano, colpito a morte con una coltellata in un parcheggio della zona universitaria di Perugia. Il coltello usato per l’omicidio non è ancora stato ritrovato, mentre le indagini - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Perugia, ancora caccia al killer del 23enne accoltellato: indagati tre giovani per minacce e coltelli - Continuano le indagini per scoprire il killer di Hekuran Cumani, il 23enne trovato morto nel parcheggio della Facoltà di Economia e Matematica dell'Università ... Da fanpage.it

Omicidio Perugia, Hekuran Cumani ucciso mentre difendeva il fratello: indagati tre giovani per i coltelli e un buttafuori. Caccia al killer - Uno degli indagati aveva aggredito un buttafuori all'Urban ... corrieredellumbria.it scrive

Omicidio Cumani, caccia al killer: in tanti ascoltati in questura - È andato avanti per tutto il pomeriggio e la serata di sabato il lavoro degli inquirenti per cercare di dare un nome e un volto al ragazzo che, poche ore prima, ha colpito e ucciso con una col ... Riporta umbria24.it