Omicidio Pamela Genini l’amica Elisa | Chiusa nel mio dolore ma tornerò in prima file per lei
Milano, 20 ottobre 2025 – “Chiusa a riccio nel dolore”, concentrata ad “aiutare gli inquirenti a dare giustizia”. È così che si trova oggi Elisa Bartolotti, l'amica e socia di Pamela Genini, uccisa con 30 coltellate dal compagno Gianluca Soncin, martedì scorso a Milano. Ma è certa che presto tornerà “in prima fila” per rendere giustizia alla 29enne. Le sue parole arrivano attraverso un comunicato congiunto con l'associazione Scarpetta Rossa Aps, a cui la donna ha chiesto sostegno. Nei primi giorni successivi al brutale omicidio, in via Iglesias, sotto gli occhi dei vicini del quartiere Gorla, Elisa Bartolotti è stata ospite di 'Dentro la Notizia' su Canale 5 e ha rilasciato alcune interviste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
