Omicidio Paganelli Louis Dassilva alla sbarra in abito blu e papillon I figli di Pierina | Convinti sia il colpevole

Rimini, 20 ottobre 2025 - Il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli torna in aula. Questa mattina è in corso la seconda udienza del processo che vede alla sbarra Louis Dassilva come unico imputato per l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato della 78enne riminese assassinata nello scantinato di casa sua in via del Ciclamino 31 lo scorso 3 ottobre 2023. Un’udienza in cui la Corte d’Assise di Rimini dovrà decidere sulle eccezioni preliminari sollevate dagli avvocati del 35enne senegalese, il quale si è presentato in aula in abito blu ciano con papillon abbinato. Qualche sorriso con i propri avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi, all’interno della camera di sicurezza e poi l’attesa per l’apertura dell’udienza alle 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Paganelli, Louis Dassilva alla sbarra in abito blu e papillon. I figli di Pierina: “Convinti sia il colpevole”

