Omicidio di Raffaele Marianella sul pullman dei tifosi fermate 3 persone legate a movimenti di estrema destra

20 ott 2025

Tre persone fermate per l'omicidio di Raffaele Marianella, l'autista del pullman ucciso da una sassaiola: sarebbero tifosi legati all'estrema destra. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

