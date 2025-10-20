Omicidio di Raffaele Marianella sul pullman dei tifosi fermate 3 persone legate a movimenti di estrema destra

Tre persone fermate per l'omicidio di Raffaele Marianella, l'autista del pullman ucciso da una sassaiola: sarebbero tifosi legati all'estrema destra.

Tre persone sono state fermate dalla polizia con l’accusa di omicidio volontario in concorso. Due di loro sono conosciuti come legati all’estrema destra. Sono le ultime novità sulla morte di Raffaele Marianella, l'autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket pr - facebook.com Vai su Facebook

La morte di Raffaele Marianella dopo l’assalto al pullman. Il pm: “È omicidio volontario” - X Vai su X

L’assalto al pullman del Pistoia e il masso sul parabrezza: così un gruppo di ultras ha ucciso l’autista Raffaele Marianella - Massi e mattoni lanciati contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, così un gruppo di ultras della Real Sebastiani Rieti ha ucciso l'autista Raffaele ... Segnala fanpage.it

Chi sono gli ultras fermati per l'omicidio dell'autista a Rieti. Il basket dispone il minuto di silenzio su tutti i campi - Autista ucciso a Rieti, tre persone in carcere per omicidio: Sebastiani a porte chiuse, minuto di silenzio su tutti i parquet ... sport.virgilio.it scrive

Rieti, autista morto nell'assalto al pullman: i tre ultras fermati condotti in carcere VIDEO - (LaPresse) Tre ultras, della Curva Terminillo, sono stati fermati con l'accusa di omicidio. Riporta ilgazzettino.it