Omicidio di Pamela Genini l’ex compagna di Soncin | è violento e prevaricatore

Milano, 20 ottobre 2025 – Giornata di interrogatori per i pm che indagano sull’omicidio di Pamela Genini. Fra le dichiarazioni dei testimoni e delle persone informate dei fatti sfilate davanti agli investigatori, in particolare, si sono rivelate d’interesse le parole dell’ex compagna di Gianluca Soncin, l’assassino che ha colpito la modella e imprenditrice ventinovenne bergamasca con oltre 30 coltellate, dopo averla aggredita nella sua casa di via Iglesias la sera del 14 ottobre scorso. La donna, che vive a Cervia da cinque e che ha completamente tagliato i ponti con il 52enne, imprenditore biellese trapiantato in Romagna, ha confermato davanti a chi l’ha sentita “l’indole violenta e prevaricatrice” di Soncin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

