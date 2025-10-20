Omicidio dell’autista Raffaele Marianella in carcere tre ultras della Sebastiani Rieti | Gravi indizi di colpevolezza
Tre persone sono state fermate in relazione all’ assalto di ieri sera al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto Raffaele Marianella, autista 65enne originario di Roma e residente a Firenze. Le indagini dei pm di Rieti, coordinati dal procuratore Paolo Auriemma, si sono concentrate subito su un gruppo di ultras della Sebastiani Rieti, a cui appartengono anche i tre fermati, portati in carcere. La condanna di Giorgia Meloni. Il caso ha suscitato grande sgomento e provocato una reazione ferma di tutte le forze politiche. «Una notizia terribile che lascia senza parole. L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle», è stata la condanna della premier Giorgia Meloni, che subito ha espresso il suo «profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
