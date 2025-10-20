Omicidio Cumani | indagati un ragazzo la fidanzata e un buttafuori La polizia il coltello che ha ucciso Hekuran

Tre indagati per minacce e porto abusivo di armi, mentre per l’accusa di omicidio volontario il fascicolo resta a carico di ignoti. Certo che i coltelli usati erano due, uno dei quali ritrovato. Gli investigatori hanno hanno copiato il contenuto dei telefoni di tutti i ragazzi identificati e che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it