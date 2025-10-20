Omicidio Cumani | indagati un ragazzo e la fidanzata nei guai anche un buttafuori La polizia cerca il coltello che ha ucciso Hekuran
Tre indagati per minacce e porto abusivo di armi, mentre per l’accusa di omicidio volontario il fascicolo resta a carico di ignoti. Certo che i coltelli usati erano due, uno dei quali ritrovato. Gli investigatori hanno hanno copiato il contenuto dei telefoni di tutti i ragazzi identificati e che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Una rissa degenerata in tragedia: così è morto Hekuran Cumani, 23 anni, residente a Fabriano, colpito a morte con una coltellata in un parcheggio della zona universitaria di Perugia. Il coltello usato per l’omicidio non è ancora stato ritrovato, mentre le indagini - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Cumani, spunta un secondo coltello - Inutili per le indagini le telecamere di videosorveglianza del parcheggio ... Secondo rainews.it
Ragazzo di 23 anni ucciso a Perugia, tre indagati per minacce e porto d'armi improprie - Aggiornamento: Iscritte nel registro degli indagati tre persone per il reato di minacce e di porto di oggetti atti ad offendere. Scrive corrieredellumbria.it
Omicidio Hekuran Cumani, caccia al killer del 23enne di Fabriano: ora al setaccio le spycam della piazza di Perugia. Sparita l’arma del delitto - FABRIANO Indagini serratissime della Questura di Perugia per dare un volto e un nome al killer di Hekuran Cumani, il 23enne di origini albanesi residente a Fabriano, ucciso all’alba ... Lo riporta msn.com