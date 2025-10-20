Omicidio a Torvajanica latitante Sinomati Altin arrestato ad Abu Dhabi | quanto pagò per uccidere ' Passerotto'

Arrestato ad Abu Dhabi SINOMATI Altin, ricercato dalla DDA di Roma come mandante dell’omicidio di Shehaj Selavdi a Torvajanica nel 2020. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio a Torvajanica, latitante Sinomati Altin arrestato ad Abu Dhabi: quanto pagò per uccidere 'Passerotto'

Scopri altri approfondimenti

Omicidio a Torvajanica, latitante Sinomati Altin arrestato ad Abu Dhabi: quanto pagò per uccidere 'Passerotto' - Arrestato ad Abu Dhabi SINOMATI Altin, ricercato dalla DDA di Roma come mandante dell’omicidio di Shehaj Selavdi a Torvajanica nel 2020. Segnala virgilio.it

Omicidio a Torvaianica, arrestato latitante Altin Sinomati: “Pagò 150mila euro per uccidere ‘Passerotto'” - (Adnkronos) – Arrestato il latitante Altin Sinomati : è ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, avvenuto la domenica del 20 settembre 2020, sulla spiaggia di ... Secondo msn.com

Arrestato ad Abu Dhabi il latitante albanese ricercato per omicidio e traffico di droga - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo È finita all’estero la fuga di Altin Sinomati, il cittadino albanese latitante da anni e considerato il mandante di un brutale omicidio avvenuto ... Come scrive osservatoreitalia.eu