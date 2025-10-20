Omicidio a Torvaianica arrestato latitante Altin Sinomati | Pagò 150mila euro per uccidere ‘Passerotto'
(Adnkronos) – Arrestato il latitante Altin Sinomati: è ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, avvenuto la domenica del 20 settembre 2020, sulla spiaggia di Torvaianica. Il 10 ottobre ad Abu Dhabi, la polizia degli Emirati Arabi Uniti, con il contributo del Servizio di cooperazione internazionale di polizia Scip, ha arrestato il cittadino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Omicidio a Torvaianica, arrestato latitante Altin Sinomati: “Pagò 150mila euro per uccidere ‘Passerotto'” - (Adnkronos) – Arrestato il latitante Altin Sinomati : è ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, avvenuto la domenica del 20 settembre 2020, sulla spiaggia di ... Si legge su sassarinotizie.com
Omicidio di Torvaianica, arrestato ad Abu Dhabi il mandante - Arrestato ad Abu Dhabi, dalla Polizia degli Emirati Arabi Uniti, il cittadino albanese Altin Sinomati ritenuto il mandante dell'omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, ucciso il 20 settembre del ... ansa.it scrive