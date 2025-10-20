Omicidio a Torvaianica arrestato latitante Altin Sinomati | Pagò 150mila euro per uccidere ‘Passerotto'

Periodicodaily.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Arrestato il latitante Altin Sinomati: è ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, avvenuto la domenica del 20 settembre 2020, sulla spiaggia di Torvaianica. Il 10 ottobre ad Abu Dhabi, la polizia degli Emirati Arabi Uniti, con il contributo del Servizio di cooperazione internazionale di polizia Scip, ha arrestato il cittadino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

omicidio torvaianica arrestato latitanteOmicidio a Torvaianica, arrestato latitante Altin Sinomati: “Pagò 150mila euro per uccidere ‘Passerotto'” - (Adnkronos) – Arrestato il latitante Altin Sinomati : è ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, avvenuto la domenica del 20 settembre 2020, sulla spiaggia di ... Si legge su sassarinotizie.com

omicidio torvaianica arrestato latitanteOmicidio di Torvaianica, arrestato ad Abu Dhabi il mandante - Arrestato ad Abu Dhabi, dalla Polizia degli Emirati Arabi Uniti, il cittadino albanese Altin Sinomati ritenuto il mandante dell'omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, ucciso il 20 settembre del ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Torvaianica Arrestato Latitante