Omicidio a Torvaianica arrestato il mandante ad Abu Dhabi

Pomezia, 20 ottobre 2025 – E’ stato arrestato Altin Sinomati, cittadino albanese ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, avvenuto la domenica del 20 settembre 2020, sulla spiaggia di Torvaianica. Il 10 ottobre, a d Abu Dhabi, la Polizia degli Emirati Arabi Uniti, con il contributo del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia SCIP, ha tratto in arresto Sinomati. La cattura è avvenuta in relazione al provvedimento d i ricerca internazionale del latitante, cosiddetto Red Notice, richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Le indagini, condotte congiuntamente dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, dalla Squadra Mobile della Questura di Roma e dallo SCO della Polizia di Stato, hanno consentito di acquisire un granitico quadro di accusa sul conto di Sinomati Altin per aver ordinato a Calderon Raul Esteban l’omicidio di Shehaj Selavdi, facendogli materialmente recapitare la somma contante di 150. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it