Omicidio a Torvaianica arrestato il latitante Altin Sinomati
È stato arrestato ad Abu Dhabi, dalla polizia degli Emirati Arabi Uniti, il cittadino albanese Altin Sinomati, ritenuto il mandante dell'omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, ucciso il 20 settembre del 2020 sulla spiaggia di Torvaianica, centro in provincia di Roma. La cattura - con il contributo del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia Scip - è avvenuta in relazione al provvedimento di ricerca internazionale del latitante, cosiddetto Red Notice, richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Le indagini, condotte congiuntamente dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, dalla Squadra Mobile della Questura di Roma e dallo Sco della Polizia di Stato, hanno consentito di acquisire "un granitico quadro di accusa sul conto di Sinomati" - spiega una nota - "per aver ordinato l'eliminazione di Shehaj a Raul Esteban Calderon (già condannato all'ergastolo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ndr ), facendogli materialmente recapitare la somma contante di 150mila euro quale compenso per l'avvenuta esecuzione". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
