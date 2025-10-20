Omicidio a Istanbul La mamma di Mattia | | La sua vita diventerà un cartone animato

Domani sarà il giorno della verità. Al tribunale di Istanbul è attesa la sentenza per l’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio dello chef misanese Andrea e della violoncellista Yasemin Akincilar, accoltellato alla fine di gennaio a soli 14 anni in un mercatino della capitale turca, dove si era recato per comprare degli accessori per lo skateboard. Quattro i minorenni imputati, accusati a vario titolo di omicidio premeditato e favoreggiamento. Il pubblico ministero ha chiesto 24 anni per tutti. L’ultima udienza, la quinta, si è chiusa in un clima rovente. La madre della vittima – figlia e artista della scena musicale turca – è scoppiata in lacrime e ha urlato verso i giovani accusati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio a Istanbul. La mamma di Mattia:: "La sua vita diventerà un cartone animato"

