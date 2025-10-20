Omaggio al coraggio civile e all' impegno democratico | intitolazioni per Anna Politkovskaja e Ugo La Malfa

La città di Rimini rende omaggio a due figure che hanno incarnato valori fondamentali della democrazia e della libertà: Anna Stepanovna Politkovskaja, giornalista russa simbolo del coraggio nella difesa dei diritti umani e della libertà di stampa, e Ugo La Malfa, statista ed economista che ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Oggi a Padova abbiamo reso omaggio a Davide Bernardello, Valerio Daprà e Marco Piffari, tre Carabinieri che hanno servito la Nazione con coraggio e dedizione fino all’estremo sacrificio. - X Vai su X

Il 25 ottobre alle 21, al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, andrà in scena “Note di donne – Donne che hanno fatto la musica”, un concerto omaggio al coraggio di cinque donne di talento che attraverso la loro perseveranza hanno lasciato un segno nel mo - facebook.com Vai su Facebook

Omaggio al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa - Due giornate di eventi a San Giovanni Valdarno che uniranno memoria civile, impegno collettivo e cultura per commemorare il generale e prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa nel 43esimo anniversario del ... Si legge su lanazione.it

Cheese 2025: Petrini portavoce di pace, convivialità e impegno civile - Il discorso di Carlo Petrini, fondatore e presidente di ‘Slow Food’, all’inaugurazione di Cheese 2025 non è stato un semplice saluto istituzionale, né un omaggio alla tradizione casearia. primaonline.it scrive

"Testimoni di valori", storie di impegno civile e reinserimento - Alessandra Cuevas, figlia di Teresa Buonocore, 15 anni fa assassinata per aver denunciato violenze subite dalla sua bambina, prosegue nel nome della legalità il cammino che con coraggio aveva iniziato ... Riporta rainews.it