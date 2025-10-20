Oltre la luce | quando un gioiello parla di rinascita e pace
Napoli – “Oltre la luce” non è soltanto il titolo di un evento, ma una dichiarazione d’intenti. Domenica 26 ottobre, alle ore 17.30, Piazza Nicola Amore 6 i gioielli del maestro orafo Salvatore Gillini racconteranno storie di passione, arte e rinascita. Un evento che unisce moda, spettacolo e impegno civile. La sfilata, con il coordinamento artistico di Cinzia Imparato della Cinzya’s Academy, vedrà in passerella venti modelle . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Anas al Festival Luce 2025 Il 17 e 18 ottobre, Anas sarà protagonista del Festival Luce a Firenze, per promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani. 17 ottobre – Sala d’Arme, Palazzo Vecchio ? Attività formativa per oltre 100 studenti delle s - facebook.com Vai su Facebook
La scienza della luce incontra l’arte dell’illusione: Francesco Murano dietro la mostra su Escher https://oltrelecolonne.it/la-scienza-della-luce-incontra-larte-dellillusione-francesco-murano-dietro-la-mostra-su-escher/… via @Oltrelecolonne - X Vai su X