Oltre 50 musicisti e cantanti sindaci parlamentari e il vescovo Anselmi | tutti in campo per aiutare Gaza
Cantanti e musicisti romagnoli, ma anche rappresentanti delle istituzioni come il sindaco “di casa” Filippo Sacchetti, il senatore Marco Croatti fra i protagonisti della spedizione di pace della Flottilla (ci sarà con un ruolo originale anche la giornalista riminese Michela Monte che era a sua. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un gruppo nato nel 2023 fra musicisti dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, propone un programma con i quartetti di Mozart e Schumann oltre a una composizione contemporanea di Nicola Campogrande. Il Dynamis Piano Quart - facebook.com Vai su Facebook
Santarcangelo: il 27 ottobre per la “Partita dei Diritti” scendono in campo oltre 50 musicisti e cantanti - Cantanti e musicisti romagnoli, ma anche rappresentanti delle istituzioni come il sindaco “di casa” Filippo Sacchetti, il senatore Marco Croatti fra i ... Si legge su chiamamicitta.it