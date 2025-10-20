Oltre 11mila euro per il Calcit | il bilancio del mercatino dei ragazzi

L'incasso della giornata ammonta a 11.324 euro. Il resoconto è quello presentato dal presidente del Calcit Arezzo che, all'indomani del mercatino dei ragazzi svoltosi in piazza San Jacopo ad Arezzo dà conto di quanto raccolto durante l'iniziativa.La cifra, come specificano dal comitato, sarà. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

