Olimpiadi invernali in Fiera Milano apre l' infopoint

A poco più di 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, nel polo espositivo espositivo di Fiera Milano Rho è stato aperto il primo punto informativo dedicato alla manifestazione. L’infopoint accoglierà i visitatori delle fiere - oltre due milioni e mezzo di persone, in occasione delle manifestazioni in programma nei prossimi mesi - che vogliono scoprire più da vicino la magia dei Giochi, in attesa del 6 febbraio. A scoprire lo stand, situato nel Centro Serviz i della fiera, sono stati Attilio Fontana presidente di Regione Lombardia, Giovanni Bozzetti presidente di Fondazione Fiera Milano, Francesco Conci amministratore delegato di Fiera Milano Spa e Nevio Devidè chief Revenue Officer Fondazione Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

