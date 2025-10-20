Olimpiadi invernali di Milano-Cortina le torce e le mascotte arrivano alla maratona di Ravenna

Ravennatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spirito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 arriva a Ravenna nel segno del progetto Italia dei Giochi, promosso da Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con Coni e Cip. In occasione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, il grande evento che verrà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

