Oli esausti e carenze igieniche | scatta la denuncia

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri Forestali del Nucleo di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale e con il personale dell’A.S.L. di Avellino, hanno posto in essere una serie di controlli nel settore agroalimentare, che hanno portato al deferimento di un artigiano 62enne, dedito alla lavorazione dei dolciumi. Nello specifico, i militari hanno accertato che presso una pasticceria erano depositati da circa un anno numerosi contenitori di oli esausti provenienti dalla lavorazione artigianale. Durante i controlli sono state riscontrate, da parte dell’ASL di Avellino, numerose carenze igienico-sanitarie per le quali venivano impartite diverse prescrizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Oli esausti e carenze igieniche: scatta la denuncia

