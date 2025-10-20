Oleggio lavori sulla strada per Malpensa prorogati fino a fine novembre

Novaratoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una partenza che sembrava non arrivare mai, ora i lavori continuano oltre la data che era stata ipotizzata. Si allunga l'intervento sulla statale 527 Bustese che collega Oleggio e Lonate Pozzolo: con una ordinanza Anas Lombardia ha comunicato che si manterrà il senso unico alternato vicino. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

