Oleggio lavori sulla strada per Malpensa prorogati fino a fine novembre

Dopo una partenza che sembrava non arrivare mai, ora i lavori continuano oltre la data che era stata ipotizzata. Si allunga l'intervento sulla statale 527 Bustese che collega Oleggio e Lonate Pozzolo: con una ordinanza Anas Lombardia ha comunicato che si manterrà il senso unico alternato vicino.