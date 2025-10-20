Oggi Virtus-Vanoli Germani da trasferta Successo e primo posto Cantù cede a Trapani
Lanciata dai 26 punti di Nikola Ivanovic (nella foto), la Germani Brescia incamera la terza vittoria su tre partite in Serie A espugnando Udine 72-81. La squadra di Cotelli soffre giusto nel primo quarto (23-16), ma raddrizza la rotta già prima di metà gara e vince in scioltezza, salendo in vetta in attesa dell’impegno odierno della Virtus. Cantù cede invece alla distanza a Trapani, dopo aver chiuso già all’intervallo sotto di sette punti. Negli ultimi due quarti il divario si allarga fino al 63-81 finale in favore degli ospiti. Tra i lombardi 15 punti di Bortolani e 14 di Grant, vani contro un avversario che manda quattro giocatori in doppia cifra tra cui Eboua, top scorer a quota 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
