Oggi abbiamo capito quanto è grosso Amazon | svelato il motivo per cui metà internet è crollato
Per tutta la mattina di lunedì 20 ottobre i siti che usavano i servizi di Amazon Web Services sono andati in down. Tra quelli principali ci sono stati Canva, Fortnite e Perplexity. Il problema sembra risolto, rimane giusto qualche strascico. Ma il dato interessante è un altro: molti utenti hanno scoperto che ormai il business di Amazon non è più solo spedire i pacchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Be Your Best | Day 2 Oggi abbiamo lavorato su due pilastri fondamentali della performance: tempo e benessere psicofisico. Perché solo quando corpo e mente sono allineati possiamo davvero prendere decisioni efficaci e andare dritti verso i nostri obiettivi. - facebook.com Vai su Facebook
In marcia per la pace! ? Oggi abbiamo portato il nostro messaggio contro il genocidio a Gaza e tutte le guerre alla storica marcia @perugiassisi, dalle strade di Perugia fino alle mura della Rocca di Assisi, insieme ad attiviste e attivisti da tutta Italia. Al govern - X Vai su X
7 ottobre, viaggio sulla Route 232 due anni dopo: «Voi europei siete così deboli. Non avete ancora capito che chi non si difende muore» - «Sono triste per voi europei, che siete così deboli. Come scrive msn.com