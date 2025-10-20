Officine abusive scoperte a Bari | la polizia locale dona i macchinari sequestrati agli istituti tecnici

La Polizia Locale di Bari ha disposto la donazione di macchinari e utensili confiscati nell’ambito delle attività di controllo sul territorio a favore di alcuni istituti tecnici della città.Il materiale, in perfetto stato e pienamente funzionante, era stato sequestrato in due officine abusive. 🔗 Leggi su Baritoday.it

