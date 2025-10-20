Offerte di lavoro McDonald’s cerca 40 persone per un nuovo ristorante a Borgaro Torinese
Per l’apertura di un nuovo ristorante a Borgaro Torinese, McDonald’s cerca 40 persone da inserire in organico. Il piano di crescita nazionale dell’azienda prevede, per il 2025, l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia. Entro il 31 ottobre, i candidati interessati a lavorare per il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
