Odore di gas evacuati centinaia di studenti Ansia nel plesso di viale Spartaco Lavagnini
Firenze, 20 ottobre 2025 – Ansia all’interno del plesso scolastico di viale Spartaco Lavagnini, dove è stato attivato il piano di emergenza dell’edificio a causa di un forte odore di gas intorno all’ora di pranzo. L’allarme è scattato intorno alle 13,40, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze. L’istituto comprensivo coinvolto è il Pieraccini. L’arrivo dei vigili del fuoco ha messo in moto l’evacuazione di 50 bambini della materna, 245 bambini della primaria e circa 400 ragazzi delle medie. Questi ultimi sono stati fatti rientrare a casa per la fine dell’attività giornaliera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
